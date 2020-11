Εκλογές-ΗΠΑ: Αναμένονται τελικά αποτελέσματα από την Πενσιλβάνια

Σε τέσσερις πολιτείες, στις οποίες εκκρεμούν τα τελικά αποτελέσματα, εστιάζεται το ενδιαφέρον για την έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν να εμφανίζεται αισιόδοξος για τη νίκη του και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει στήσει νομικό «πόλεμο» προκειμένου να ανακόψει τη διαφαινόμενη εις βάρος του ανατροπή.

Τα τελικά αποτελέσματα εκκρεμούν στην Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσιλβάνια και τη Νεβάδα. Από όσες πολιτείες έχουν κριθεί, ο Μπάιντεν εξασφαλίζει 264 εκλέκτορες και ο Τραμπ 214. Ο «μαγικός» αριθμός, υπενθυμίζεται, είναι το 270.

Στην Τζόρτζια, με το 99% των ψήφων καταμετρημένο, το προβάδισμα του Τραμπ έχει μειωθεί στο 0,3% ή περίπου 3.000 ψήφους.

Στην Βόρεια Καρολίνα, με το 94% των ψήφων καταμετρημένο, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει διαφορά 1% ή περίπου 75.000 ψήφους, και είναι σχετικά σίγουρος για την τελική του επικράτηση.

Στην Πενσιλβάνια, με το 88% των ψήφων καταμετρημένο, ο Τραμπ προηγείται με λιγότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες ή περίπου 100.000 ψήφους. Η δυναμική όμως είναι υπέρ του Μπάιντεν, καθώς μετρούνται οι επιστολικές ψήφοι, και ίσως υπάρξει ανατροπή.

Στη Νεβάδα, με το 76% καταμετρημένο ο Μπάιντεν είναι μπροστά με 1% ή περίπου 10.000 ψήφους.

Η Νεβάδα, με 6 εκλέκτορες, αρκεί για να δώσει στον υποψήφιο των Δημοκρατικών τη νίκη, εξασφαλίζοντας ακριβώς 270 θέσεις στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων. Εντούτοις, η ροή των αποτελεσμάτων στη συγκεκριμένη πολιτεία είναι πολύ αργή. Μία «φουρνιά» 51.000 ψήφων υπολογίζεται ότι μπορεί να ενσωματωθεί την Παρασκευή. Εντούτοις, το τελικό αποτέλεσμα θα αργήσει και ίσως γίνει γνωστό στις... 12 Νοεμβρίου.

Λύση στο «θρίλερ» μπορεί να δώσει ακόμα και σήμερα η Πενσιλβάνια. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας, η καταμέτρηση των ψήφων που απομένουν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Στην περίπτωση που ο Μπάιντεν νικήσει στην πολιτεία αυτή, θα έχει εξασφαλίσει 273 εκλέκτορες και θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, όλες οι προσπάθειες που έχει κάνει το επιτελείο του Τραμπ να σταματήσει την καταμέτρηση των ψήφων, έχουν πέσει στο κενό. Δικαστές στην Τζόρτζια και στο Μίσιγκαν απέρριψαν τις αγωγές που είχε καταθέσει οι ρεπουμπλικάνοι, προσπαθώντας να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Στην κομητεία Αλεγκένι της Πενσιλβάνια (όπου βρίσκεται το Πίτσμπουργκ, «οχυρό» των Δημοκρατικών) η νομική αμφισβήτηση της εγκυρότητας 29.000 ψήφων προκάλεσε διακοπή της καταμέτρησης μέχρι αύριο. Στη Φιλαδέλφεια, της ίδιας πολιτείας, η καταμέτρηση διακόπηκε μόνο προσωρινά λόγω αντίστοιχης αγωγής. Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένα δικαστήριο δεν έχει διαπιστώσει παρατυπίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παύσει να ζητά μέσω Twitter να σταματήσει η διαδικασία της καταμέτρησης, καταγγέλλοντας απάτη και απόπειρα νοθείας μέσω των επιστολικών ψήφων. Πάντως, το Twitter, έχει επισημάνει την πλειοψηφία αυτών των αναρτήσεων ως παραπλανητικές.

STOP THE FRAUD!

Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα, ζητά από τους υποστηρικτές του να κάνουν υπομονή μέχρι να αυτό να έρθει, και επαναλαμβάνει ότι κάθε ψήφος πρέπει να καταμετρηθεί.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020