Εκλογές ΗΠΑ: Όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Από τη μεριά του ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν με υπερμεγέθη μάσκα προστασίας, αντίστοιχη με εκείνες που μοιράστηκαν αρχικά στα ελληνικά σχολεία, που άφηνε σε κοινή θέα τα λευκά μαλλιά του να ανεμίζουν σαν σημαία εμπειρίας, ψήφισε κιόλας σε κρατικό κτίριο στην πατρίδα του, το Γουίλμινγκτον του Ντελάγουεαρ. Συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιό του μάλλον σωστά, σφράγισε με επιτυχία τον φάκελο και έφτασε ως την κάλπη όρθιος και πανέτοιμος να κατατροπώσει την επανεκλογή του απερχόμενου Τζορτζ Μπους... εεε, συγγνώμη, του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον», με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να έχει ήδη κάνει την γκάφα να μπερδέψει πρώην και τρέχοντες προέδρους, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συναυλίας για τη στήριξη της προεκλογικής του εκστρατείας. Και γλέντια οι Ρεπουμπλικανοί... Αυτή τη φορά, πάντως, στην έξοδο από την ψηφοφορία ήταν συγκρατημένος. Αναλώθηκε σε ένα συμπονετικό λογύδριο που σχεδόν περιελάμβανε από τους αναξιοπαθούντες ψηφοφόρους του Τζίμι Κάρτερ έως τους ναυαγούς του «Τιτανικού» και κατόπιν, ευλόγως, σιώπησε. Το αγαπημένο του τραγούδι «We Take Care of Our Own» (νοιαζόμαστε για τους δικούς μας) του Μπρους Σπρίνγκστιν μιλούσε αντ’ αυτού.

Με τον αέρα του δημοσκοπικού φαβορί, άλλωστε, το εκλογικό επιτελείο του τού έχει συστήσει να μην εκτίθεται καθώς τον προτρέπει: «Μην τον σκοτώσεις τώρα, Τζο. Ασε τον Ντόναλντ να αυτοκτονήσει». Η αλήθεια είναι ότι ο ήπιος, μετριοπαθής, καθολικός και περήφανος για τις ιρλανδικές του ρίζες Μπάιντεν, παρότι μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον Τραμπ, μοιάζει, καθότι βασανισμένος στη ζωή, πολύ γηραιότερος. Γεγονός που τα ρεπουμπλικανικά τρολ εκμεταλλεύονται περιγράφοντάς τον ως υπναρά, ανοϊκό, άφωνο σαν κομπάρσο του βωβού σινεμά και πιο άνοστο από ανάλατη λαχανόσουπα. Ο «ξεχασιάρης» Τζο, όμως, δεν λησμόνησε ποτέ τους παραγκωνισμένους και ξεχασμένους Αμερικανούς που υποφέρουν. Γι’ αυτό και παρά τις προσβολές ο άγαρμπος παχύδερμος ελέφαντας, παραδοσιακό έμβλημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τρώει δημοσκοπικά τη σκόνη του γηραλέου πεισματάρη Γαϊδάρου, σύμβολο του Δημοκρατικού Κόμματος.