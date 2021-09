Έκρηξη ηφαιστείου στη Λα Πάλμα: Αγωνία για την πορεία της λάβας

Για πρώτη φορά ύστερα από μισό αιώνα εξερράγη, την Κυριακή, το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, στη νότια πλευρά του νησιού Λα Πάλμα, εκτοξεύοντας λάβα, πυκνό καπνό και στάχτες. Χιλιάδες είναι οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από κοντινές πόλεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

Οι υλικές ζημιές είναι όμως εκταταμένες, με τα κατεστραμμένα σπίτια να ξεπερνούν τα 100.

Κύμα παγκόσμιας ανησυχίας ξεσηκώθηκε για το δημοφιλές, στους νοτιοευρωπαίους, θέρετρο.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι ισπανικές αρχές που διεμήνυσαν ότι θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση, για λόγους ασφαλείας, πέντε με δέκα χιλιάδες κατοίκους, ενώ η λάβα και οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες.

Τιτάνια μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, την ώρα που έχουν σταλεί ενισχύσεις από τα Κανάρια Νησιά, την Τενερίφη και την Γκραν Κανάρια. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Η προειδοποίηση των ειδικών

Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι επρόκειτο να συμβεί έκρηξη ύστερα από ημέρες αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός σεισμού 3,8 Ρίχτερ.

Lava from Cumbre Vieja volcano erupts in La Palma in the Canary Islands Spain 🇪🇦 20/9/2021 volcanoes pic.twitter.com/c874me0f5A

— Qasim (@Silver_Qasim) September 20, 2021