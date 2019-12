Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: Τουλάχιστον 25 οι νεκροί

Για τουλάχιστον 25 νεκρούς κάνει λόγο η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας την ώρα που οι αρχές της χώρας προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Μετά από αρκετές αναγνωριστικές πτήσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρων, οι αρχές της χώρας δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ίχνος ζωής στο νησί.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island. At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV — ABC News (@ABC) December 9, 2019

Στο μεταξύ, ανησυχώντας για περαιτέρω εκρήξεις στο ηφαίστειο, το έργο των σωστικών συνεργείων γίνεται με καθυστέρηση. Πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στην ενδοχώρα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των θυμάτων

Την ίδια ώρα , έρχονται στο φως πληροφορίες για την εθνικότητα των θυμάτων. Ένας έμπειρος ξεναγός από την Νέα Ζηλανδία και πολλοί Αυστραλοί τουρίστες, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Ovation of the Seas», συγκαταλέγονται στη λίστα του θανάτου, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο «NTV».

Η ναυτιλιακή εταιρεία έχει ήδη στείλει τον κατάλογο των επιβατών στις αρχές της Νέας Ζηλανδίας για να τις βοηθήσει στο μακάβριο έργο της αναγνώριση των θυμάτων.

Footage captures the moment a deadly volcano erupted on New Zealand's White Island -- killing at least five people. Police estimated earlier that at least 10 people were still missing, but they don't believe there are any survivors left on the island. https://t.co/5fUUtZW9y6 pic.twitter.com/ZDoxUFRt30 — CNN International (@cnni) December 9, 2019

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, από τους συνολικά 50 τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί την ώρα της έκρηξης, οι 24 ήταν Αυστραλοί. Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν πολλοί τουρίστες από τη Γερμανία, ωστόσο, το υπουργείο εξωτερικών δεν έχει δώσει στοιχεία.

Θυσία στο βωμό του κέρδους;

Οι τουλάχιστον 25 τουρίστες που έχουν χάσει τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, φέρεται να θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους.

Οι γεωλόγοι είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο πριν από μερικές ημέρες, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια.Ωστόσο, την ευθύνη για τις επισκέψεις των τουριστών στο νησί, έχουν αποκλειστικά και μόνο οι οδηγοί των τουριστικών εκδρομών, όπως διευκρινίζει ο Τύπος της Νέας Ζηλανδίας.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Επιδεικτική αγνόηση των προειδοποιήσεων

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την ηφαιστειακή έκρηξη, προκύπτουν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι οι εταιρείες που διοργανώνουν τις επισκέψεις στο νησί, αγνόησαν επιδεικτικά τις προειδοποιήσεις των αρμοδίων.

JUST IN: New Zealand volcano on #whiteisland is erupting, with PM Jacinda Ardern saying several people are missing. https://t.co/8B5rg4032F pic.twitter.com/XGZwNOuxRF — euronews (@euronews) December 9, 2019

Στις 18 Νοεμβρίου, το Κέντρο Παρατήρησης της Νέας Ζηλανδίας « GeoNet» είχε αυξήσει το επίπεδο συναγερμού από το ένα στο δύο. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού είναι πέντε. Ο λόγος για τον οποίο αύξησαν το επίπεδο συναγερμού ήταν η αύξηση της ποσότητας αερίου διοξειδίου του θείου που προέρχεται από το μάγμα του ηφαιστείου, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα «Bild».

Πριν από λίγες ημέρες, το κέντρο «GeoNet» είχε προειδοποιήσει ότι με βάση τις ενδείξεις που είχαν καταγράψει οι επιστήμονες, ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος. Για το λόγο αυτό, τα τοπικά ΜΜΕ διερωτώνται πώς οι αρμόδιες αρχές άφησαν τους τουρίστες να επισκεφθούν το νησί.

Σύμφωνα με τον ηφαιστειολόγο του «GeoNet», Μπραντ Σκοτ, οι τουριστικοί οδηγοί της περιοχής είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση της κατάστασης, αν δηλαδή πράγματι υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια, γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Μάλλον οι εταιρείες «πόνταραν» στο γεγονός ότι, το επίπεδο συναγερμού της «GeoNet» μπορεί να αυξηθεί και στη συνέχεια να μειωθεί.

Αρκετές εταιρείες σήμερα προσφέρουν ημερήσιες εκδρομές για τους τουρίστες. Κάθε χρόνο επισκέπτονται το νησί περίπου 10 000 ταξιδιώτες. Την τελευταία φορά που «ξύπνησε» το ηφαίστειο ήταν το 2016. Τότε κανείς δεν είχε τραυματιστεί.

Πάνω από το ηφαιστειογενές νησί, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες, πλανάται τις τελευταίες ώρες ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας με τους διασώστες να προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

Το νησί Γουάιτ βρίσκεται στα βορειοανατολικά του βόρειου νησιού της Νέας Ζηλανδίας, περίπου 50 χιλιόμετρα από τις ακτές. Μεγάλο μέρος του ηφαιστείου βρίσκεται κάτω από το νερό.

Protothema.gr