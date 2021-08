Έκρηξη Καμπούλ: Ρουκέτα έπληξε σπίτι (φωτος - βίντεο)

Νέα έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. H σημερινή έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μπορεί να ήταν επίθεση με ρουκέτα, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν.

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι η νέα έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πύραυλο που έπληξε ένα σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο δεν χτυπήθηκε άμεσα, πρόσθεσε η πηγή.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αφγανικής αστυνομίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε γειτονιά βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καμπούλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί έχασε τη ζωή του.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μαύρο σύννεφο καπνού πάνω από τα κτίρια της περιοχής.

Photos of smoke rising over Kabul after an explosion was reported. No confirmation of cause at this time. Some claim a rocket hit a residential area. pic.twitter.com/Yu0P8raWVF

— Kyle Glen (@KyleJGlen) August 29, 2021