Έκρηξη με νεκρούς σε αποθήκη στη Βαρκελώνη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων. Τουλάχιστον πέντε νεκροί.

Τουλάχιστον πέντε άτομα – τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα – σκοτώθηκαν, έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων, στη Βαρκελώνη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), esplosione alle 16:45 in un deposito di fuochi d’artificio: intervento #vigilidelfuoco in corso, recuperati tre corpi privi di vita, segnalati due dispersi, soccorsi due feriti #20novembre aggiornamento ore 18:00

