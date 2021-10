Έκρηξη σε στρατιωτικό λεωφορείο στη Δαμασκό

Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν ενώ το λεωφορείο βρισκόταν στη γέφυρα Χαφέζ αλ-Άσαντ.

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν από έκρηξη που κατέστρεψε ένα λεωφορείο του συριακού στρατου στο κέντρο της Δαμασκού, μετέδωσε σήμερα η συριακή κρατική τηλεόραση.

Φωτογραφίες στο λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram εικονίζουν το απανθρακωμένο λεωφορείο.

Two explosives reportedly detonated against a military bus in Damascus Wednesday morning. #Syria pic.twitter.com/OYV416cFrb

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 20, 2021