Έλον Μασκ: «Γι’ αυτό αγόρασα το Twitter»

«Γι’ αυτό αγόρασα το Twitter», έγραψε ο Μασκ. «Δεν το έκανα γιατί θα ήταν εύκολο. Δεν το έκανα για να βγάλω περισσότερα χρήματα. Το έκανα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ανθρωπότητα, την οποία αγαπώ. Και το κάνω με ταπεινότητα, αναγνωρίζοντας ότι η αποτυχία στην επιδίωξη αυτού του στόχου, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, είναι μια πολύ πραγματική πιθανότητα».

Στο μεταξύ, το προσωπικό του Twitter αγωνιά για το μέλλον του στην εταιρεία, την ώρα που φημολογείται πως θα υπάρξουν απολύσεις. Μερικοί μάλιστα, υπάλληλοι πήγαν στην εταιρεία το βράδυ της Τετάρτης για να μοιραστούν τις ανασφάλειές τους με τον νέο ιδιοκτήτη ο οποίος μπήκε στα κεντρικά γραφεία κρατώντας έναν πορσελάνινο νιπτήρα.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022