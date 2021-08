ΕΜΑ: Ενέκρινε νέες τοποθεσίες για παραγωγή εμβολίων COVID στην ΕΕ

Η επιτροπή για τα Ανθρώπινα Φάρμακα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) υιοθέτησε την Τρίτη συστάσεις για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και προσφοράς εμβολίων COVID-19 στην ΕΕ.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε πρόσθετη τοποθεσία για την παραγωγή του Comirnaty, του εμβολίου COVID-19 που αναπτύχθηκε από την BioNTech και την Pfizer. Ο χώρος αυτός, που βρίσκεται στο Saint Rémy sur Avre στη Γαλλία, λειτουργεί από την Delpharm και θα παράγει το τελικό προϊόν.

Υπολογίζεται ότι ο χώρος αυτός θα επιτρέψει την παραγωγή περίπου έως και 51 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων το 2021. Ο EMA ενέκρινε επίσης μια νέα γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής της BioNTech στο Marburg της Γερμανίας, η οποία αυξάνει την ικανότητα παραγωγής δραστικών ουσιών κατά περίπου 410 εκατομμύρια δόσεις το 2021.

Η CHMP ενέκρινε επίσης μια πρόσθετη τοποθεσία παραγωγής για την παραγωγή του Spikevax, του εμβολίου COVID-19 που αναπτύχθηκε από τη Moderna. O χώρος αυτός στο Bloomington της πολιτείας Indiana των ΗΠΑ λειτουργεί από την Catalent.

Εκτός από τη νέα μονάδα παραγωγής γι` αυτό το εμβόλιο, η CHMP ενέκρινε επίσης αρκετές εναλλακτικές τοποθεσίες για τον έλεγχο παρτίδας/τον έλεγχο και τη συσκευασία του τελικού προϊόντος που κατασκευάζεται από την Catalent.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου η CHMP ενέκρινε κλιμάκωση της διαδικασίας παραγωγής δραστικών ουσιών σε δύο τοποθεσίες στις ΗΠΑ (Moderna TX, Inc., Norwood, Massachusetts και Lonza Biologics, Inc., Portsmouth, New Hampshire).

Όλες αυτές οι αλλαγές εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν την παραγωγή 40 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων Spikevax για την προμήθεια της αγοράς της ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αυτές οι συστάσεις δεν απαιτούν τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως.

Σε ανάρτησή της στο twitter η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνει ότι το έργο της Κομισιόν για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του εμβολίου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

"Πριν από έξι εβδομάδες παραδώσαμε αρκετά εμβόλια για να εμβολιάσουμε πλήρως το 70% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενήλικες. Σήμερα ο ΕΜΑ εγκρίνει νέες τοποθεσίες για παραγωγή των εμβολίων της BionTech Pfizer και Moderna με παραγωγή επιπλέον 500 εκατομμυρίων δόσεων το 2021", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ