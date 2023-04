Εμφύλιος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 97 άμαχοι έχουν σκοτωθεί

Τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τότε που ξέσπασαν εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών, ανέφερε η ένωση Σουδανών γιατρών σε σημερινή της ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο ΠΟΥ ανέφερε πως τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει καταγράψει θανάτους στις πολιτείες Χαρτούμ, Νότιο Κορντοφάν, Βόρειο Νταρφούρ κ.ά. από την Πέμπτη.

Sudan's army appeared to gain the upper hand in a bloody power struggle with rival paramilitary forces, pounding their bases with air strikes, witnesses said. At least 59 civilians were killed, including three UN workers https://t.co/Qvd5v1J7ug pic.twitter.com/iO7WVR3t9a

