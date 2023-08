Ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα - Λήγει απόψε το τελεσίγραφο

Λίγες ώρες απομένουν ακόμη μέχρι να εκπνεύσει το τελεσίγραφο των ηγετών της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (CEDEAO στα γαλλικά, ECOWAS στα αγγλικά), που φέρονται να είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά στη χώρα που αιματοκυλίζουν τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως υποστηρίζει «με σθένος και αποφασιστικότητα» τις προσπάθειες της CEDEAO για να αποτύχει η προσπάθεια κατάληψης της εξουσίας από τους στρατιωτικούς, για «το μέλλον του Νίγηρα και τη σταθερότητα όλης της περιοχής».

Προχθές Παρασκευή, οι αρχηγοί των επιτελείων των στρατών των χωρών-μελών του περιφερειακού οργανισμού συμφώνησαν «στο περίγραμμα» της «πιθανής στρατιωτικής επέμβασης» εναντίον των πραξικοπηματιών στον Νίγηρα, σύμφωνα με στέλεχος της CEDEAO.

