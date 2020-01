Έπεσε αεροπλάνο με 83 επιβάτες στο Αφγανιστάν

Αεροσκάφος της κρατικής εταιρείας Ariana Afghan Airlines συνετρίβη στην κεντρική επαρχία Γκαζνί του Αφγανιστάν, μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το πρακτορείο Reuters.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες μέσα στο αεροπλάνο ήταν 83 άνθρωποι.

Το πρακτορείο Sputnik, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, αναφέρει ότι το αεροσκάφος έπεσε στην περιοχή Ντεχ Γιακ, στα ανατολικά του Γκαζνί.

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος ούτε για το αν υπάρχουν επιζώντες.

JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni - provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI

— Reuters (@Reuters) January 27, 2020