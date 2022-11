Επιχείρηση IRINI: Κατάσχεση τεθωρακισμένων με προορισμό τη Λιβύη

Στην κατάσχεση εμπορικού σκάφους που μετέφερε τεθωρακισμένα οχήματα, παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλλει ο ΟΗΕ στην εμπόλεμη χώρα, προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο της «επιχείρησης IRINI».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες η IRINI κατάσχει φορτίο σε εφαρμογή της απόφασης 2292 (2016 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οδηγήθηκε σε λιμάνι της Γαλλίας

Ένα από τα ευρωπαϊκά στρατιωτικά σκάφη που επιχειρούσε στην Κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα για την επιχείρηση IRINI εντόπισε το πλοίο, ολλανδικών συμφερόντων, καθ’ οδόν προς τη Λιβύη. Κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, οι Κάτω Χώρες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους χωρίς καθυστέρηση για την επιθεώρηση και στις 11 Οκτωβρίου στάλθηκε ομάδα επιβίβασης στο πλοίο.

Έτσι, ανακαλύφθηκαν δεκάδες στρατιωτικά οχήματα, η αποστολή των οποίων θεωρείται ότι παραβιάζει το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Σύμφωνα με εντολή της Επιχείρησης, τα οχήματα κατασχέθηκαν και το πλοίο οδηγήθηκε σε λιμάνι της Γαλλίας.

EU🇪🇺 Operation #EUNAVFORMED #IRINI seized illegal cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya. Dozens of vehicles modified for military use were discovered during an inspection of 🚢 MV MEERDIJK. Read more:➡️ https://t.co/hgymEFw2Td pic.twitter.com/7qs2YCh5cj

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) November 9, 2022