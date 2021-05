Επίθεση Ερντογάν σε Μπάιντεν: Έχεις βαμμένα τα χέρια σου με αίμα

Επίθεση με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την έγκριση που έδωσε η Ουάσινγκτον στην πώληση κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας στο Ισραήλ, παρά τις αιματηρές συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. (…) Κύριε Μπάιντεν πήρες το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφεις ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου, υποστηρίζοντας το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται στη Γάζα με δυσανάλογο τρόπο» είπε ο Ερντογάν.

«Μας αναγκάσατε να το πούμε αυτό. Δεν θα είμαστε σιωπηλοί και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Biden is making history with "his blood soaked hands" in Gaza by approving a massive precision guided missiles to Israel, Erdogan says

The U.S. blocked a UN Security Council statement demanding a ceasefire between Israel and Hamas.

It is the third time the U.S. has blocked a resolution. Israeli airstrikes have killed about 200 Palestinians in Gaza including 58 children.

