Επίθεση σε βάσεις με Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιρακ (VIDEO)

Επίθεση με τουλάχιστον 12 ρουκέτες δέχθηκαν αμερικανικές βάσεις το βράδυ της Τρίτης στο Ιράκ σε Al Asad και Erbil.

A U.S. official confirms to ABC News that missiles were fired at multiple U.S. military facilities, including Erbil in the north and Al Asad Air Base in the west. https://t.co/BQroBQD0MP pic.twitter.com/yP0QuzaaXd

Iran launches missiles at U.S. military facilities in Iraq, @DavidMuir reports.

Σύμφωνα με ανώνυμο Αμερικανό αξιωματικό, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις του Ιράν, ως πρώτα αντίποινα για τον θάνατο του Κουασίμ Σουλεϊμανί, στη βάση Al Asad, όπου υπάρχουν κατοικίες Αμερικανών στρατιωτών.Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επίθεση έγινε από σημείο εντός της επικράτειας του Ιράν, ενώ η ιρανική τηλεόραση ανέφερε πως η επίθεση στην αμερικανική βάση οργανώθηκε και εκτελέστηκε από τον στρατό του Ιράν.

Η εκτόξευση έξι ρουκετών έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με τουλάχιστον 30 ρουκέτες.

Για την επίθεση στην αεροπορική βάση al Asad ενημερώθηκε αμέσως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες στιγμές μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκη.

BREAKING: Iran has launched "tens" of missiles at Iraq's Ain Assad air base housing US troops following the killing of the country's top general.

Read more on this story here: https://t.co/7iniZFrDrA pic.twitter.com/jPkO1kKX8Y

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2020