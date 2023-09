Ερντογάν: «Τρελάθηκε» με ερώτηση δημοσιογράφου για τους Καβαλά και Ντεμιρτάς

Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του ο Ταγίπ Ερντογάν κατά της Αμερικανίδας δημοσιογράφου, Άμνα Ναβάζ, σε ερώτηση που δέχτηκε για τη δημοσιογράφο Σεντέφ Καμπάς και τους Οσμάν Καβαλά και Σελαχατίν Ντεμιρτάς, που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Τουρκία.

Μετά τη συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, τα F-16, τη Σουηδία, τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας και τη Σουηδία, η δημοσιογράφος επιχείρησε να «αγγίξει» το θέμα των φυλακισμένων δημοσιογράφων και πολιτικών στην Τουρκία, προκαλώντας την αντίδραση του Τούρκου προέδρου.

«Οι επικριτές σας λένε ότι φυλακίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, δημιουργείται η εντύπωση ότι τους φιμώνετε, ότι κατά κάποιο τρόπο σας απειλούν. Απειλείστε λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους;» ρώτησε η δημοσιογράφος, με τον Ερντογάν να απαντά ενοχλημένος: «Γιατί εσείς ενδιαφέρεστε τόσο πολύ γι’ αυτό το θέμα; Η Τουρκία είναι κράτος δικαίου. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη δικαιοσύνη και το δικαστήριο. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ νέου του δικαστηρίου. Ο Καβαλά χρηματοδοτούσε διαδηλώσεις στην Τουρκια και ο Ντεμιρτάς ήταν τρομοκράτης, προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων».

Σε εκείνο το σημείο, η δημοσιογράφος επιχείρησε να παρέμβει, λέγοντας: «Λέω ότι το Ευρωπαϊκό και συγνώμη για τη διακοπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαφωνεί με αυτή την άποψη» για να προκαλέσει το «ξέσπασμα» του Τούρκου προέδρου: «Μη με διακόπτεις! Δεν έχεις δικαίωμα να διακόπτεις. Πρέπει να με σέβεσαι. Όπως και να σέβεσαι και τις αποφάσεις της τουρκικής δικαιοσύνης».

Turkish President Erdoğan was not too happy with the questions during his interview on PBS. He brushed off the questions on Kavala, Demirtaş and Kabaş and scolded Anna Nawaz when she tried to do a follow up, asking her to show him some respect. 1/2pic.twitter.com/xppRvsR6PW

— Güldenay Sonumut (@Guldenay007) September 19, 2023