Έτσι θα είναι τα νομίσματα με το πορτραίτο του βασιλιά Καρόλου

Εικοσιδύο ημέρες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, το βασιλικό νομισματοκοπείο της Βρετανίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες για το πώς θα είναι τα νέα νομίσματα με το πορτραίτο του βασιλιά Καρόλου.

Αρχικά, η εικόνα του βασιλιά Καρόλου θα παρουσιάζεται μόνο στα νομίσματα των 50 πενών και τηρώντας την παράδοση το πρόσωπό του θα είναι στραμμένο προς τα αριστερά, όπως άλλωστε επιβάλλει το πρωτόκολλο αναφορικά με τους βασιλείς. Η βασίλισσα κοιτούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Coins featuring portrait of King Charles unveiled - as Royal Mint reveals when they will enter circulation https://t.co/i4VdmdasqE — Sky News (@SkyNews) September 29, 2022

Στο περίγραμμα των νομισμάτων θα υπάρχει η επιγραφή: «:: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D ::», και μεταφράζεται ως: «King Charles ΙΙΙ, by the Grace of God, Defender of the Faith», δηλαδή, «Βασιλιάς Κάρολος Γ’, με τη Χάρη του Θεού, Υπερασπιστής της Πίστης».

Εκτός από τα νομίσματα των 50 πενών θα κυκλοφορήσει και το επετειακό χαρτονόμισμα των πέντε λιρών όπου θα εμφανίζονται και τα δύο πορτραίτα, δηλαδή αυτό του βασιλιά Καρόλου Γ’ κι εκείνο της μητέρας του.

Τα νομίσματα θα βγουν στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα