Το Ever Given «αποκολλήθηκε» από τη Διώρυγα του Σουέζ (Βίντεο)

Μετά από έξι ολόκληρες μέρες που παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ, το τεράστιο πλοίο Ever Given «αποκολλήθηκε» τελικά νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Βloomberg, το γιγάντιο σκάφος που έφραζε την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό πλέει πλέον ελεύθερο, ωστόσο δεν ειναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank.

