Ever Given: Πλέει και πάλι /Προηγουμένως μπλόκαρε ξανά τη διώρυγα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια ευθυγράμμισης του Ever Given , που συνάντησε ισχυρούς ανέμους με αποτέλεσμα να κλείσει και πάλι για λίγη ώρα την διώρυγα του Σουέζ . Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το vessel finder, το τεράστιο εμπορικό σκάφος πλέει και πάλι κανονικά προς την βόρεια έξοδο του καναλιού.

Η προσάραξη του τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα του Σουέζ είναι πιθανόν να οδηγήσει σε απώλειες ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρίες αντασφάλισης, σύμφωνα με τον οίκο Fitch Ratings.

El momento en el que el Ever Given inició su travesía de nuevo por el Canal de Suez. pic.twitter.com/D1PS3ou8w7

Το μήκους 400 μέτρων Ever Given προσάραξε διαγωνίως στη Διώρυγα την περασμένη Τρίτη, κλείνοντας το συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για εκατοντάδες πλοία που ανέμεναν να το διασχίσουν.

Το περιστατικό αυτό θα μειώσει τα κέρδη των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ, ενώ οι τιμές για την αντασφάλιση στη ναυτιλία θα αυξηθούν περαιτέρω, όπως ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Τα ναύλα για τα τάνκερ πετρελαϊκών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκαν μετά την προσάραξη του πλοίου ενώ ο αποκλεισμός της Διώρυγας προκάλεσε αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, απειλώντας με δαπανηρές καθυστερήσεις τις εταιρίες που ήδη προσπαθούν να διαχειριστούν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί λόγω της COVID-19.

#BREAKING: Traffic movement in the Suez Canal is resuming. - AP pic.twitter.com/HE76Wo00al

— X News Alerts (@XNewsAlerts) March 29, 2021