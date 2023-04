Εξερράγη το Starship της Space X λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του

Η SpaceX, του Έλον Μασκ μπορεί να προχώρησε στην εκτόξευση του πυραύλου Starship στην πρώτη του δοκιμαστική πτήση ωστόσο, όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ η απόπειρα στέφθηκε με αποτυχία. Και αυτό διότι σύμφωνα με το Reuters σχεδόν τέσσερα λεπτά μετά την απογείωσή του ακολούθησε έκρηξη.

Το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει ότι το Starship της SpaceX, εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation

