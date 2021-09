Έζησε για 41 χρόνια στη ζούγκλα και πέθανε από καρκίνο

Στα 52 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Βιετναμέζος Χο Βαν Λανγκ, που είχε γίνει γνωστός ως «σύγχρονος Ταρζάν».

Αφότου ο πατέρας του τον πήρε μαζί του στη ζούγκλα, μετά από τον θάνατο της υπόλοιπης οικογένειάς τους από βόμβα στον πόλεμο με τους Αμερικανούς, ο Χο είχε ζήσει, αποκομμένος από τον πολιτισμό για 41 χρόνια. Όπως σχολίασε φίλος του, παρότι ο Χο πέρασε όλη την προηγούμενη ζωή του τρώγοντας φρούτα και καλαμπόκι, «τον είχα δει να τρώει επεξεργασμένες τροφές και να καταναλώνει αλκοόλ».

Η πρώτη επαφή του άντρα με τον πολιτισμό ήταν το 2013. Μάλιστα, μέχρι τότε, ο ίδιος δεν γνώριζε κάν την ύπαρξη γυναικών. Πριν από μήνες, διαγνώστηκε με καρκίνο στο συκώτι, και, τελικά, έχασε τη μάχη.

Did living in the civilized world kill 'real-life Tarzan'? Vietnamese man who lived in the jungle for 40 years dies of cancer aged 52 https://t.co/HBJmLCu5fG

