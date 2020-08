Formula 1: Ο Hamilton κέρδισε με διαλυμένο ελαστικό (Βίντεο)

Την πιο εντυπωσιακή νίκη της καριέρας του σημείωσε ο Lewis Hamilton στην πίστα του silverstone. O Βρετανός οδηγός της Mercedes είδε το εμπρός αριστερό ελαστικό της W11 να κλατάρει στον τελευταίο γύρο του αγώνα, ωστόσο, κατάφερε να φθάσει μέχρι το τέλος και να δει πρώτος την καρό σημαία.

Λίγο νωρίτερα είχε διαλυθεί το εμπρός αριστερό ελαστικό του Valtteri Bottas, ο οποίος τελικά τερμάτισε ενδέκατος, αλλά και του Carlos Sainz.

What a crazy finish in Silverstone! 😱

We're talking broken records and surprise punctures after the race in Silverstone - come and join us 🎥#BritishGP 🇬🇧 #F1Live https://t.co/r6yCS6MKHS

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020