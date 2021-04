Φυλάκιση σε ηθοποιό που πόζαρε γυμνή με τον 7χρονο γιο της

Μια νεαρή ηθοποιός από την Γκάνα θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για «ενδοοικογενειακή βία», εξαιτίας μίας ανάρτησης που έκανε στο Instagram και έδειχνε την ίδια να ποζάρει γυμνή με τον γιο της, στα 7α γενέθλιά του.

Σύμφωνα με την Daily Mail η Ρόζαμουντ Μπράουν

, γνωστή και ως Ακουάρεμ Πόλο, πόστερ την επίμαχη φωτογραφία τον περασμένο Ιούνιου, προκαλώντας σάλο στη χώρα της. Παρόλο που τα μαλλιά της νεαρής ηθοποιού κάλυπταν το στήθος της στη συγκεκριμένη πόζα και το αγοράκι φορούσε εσώρουχο, η εικόνα «αφιέρωση» στην επέτειο της γέννησης του γιου της εξόργισε πολλούς συμπατριώτες της, που τη θεώρησαν ανάρμοστη και χυδαία. Ο Μπράουν έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη, όπως μετέδωσε το BBC.

Παρά τη μεταμέλεια που έδειξε, κινήθηκε εις βάρος της η νομική διαδικασία και πριν από μερικές μέρες βρέθηκε ένοχη για δημοσίευση χυδαίου υλικού, ενδοοικογενειακή βία και υπονόμευση της ιδιωτικότητας άλλου ατόμου. Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι φυλάκιση 3 μηνών.

An actress in Ghana, Rosemond Brownwho, posed for a naked photo with her son on his seventh birthday has been jailed for 3 months for posting 'obscene material' & 'domestic violence'.

Some say it's to harsh, but would they feel the same if a dad did it?https://t.co/oaWOsVQUcf

— Ann-Mari Maukonen 🇫🇮 (@annmarimaukonen) April 21, 2021