Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο που στέγαζε το Al Jazeera

Κτίριο 12 ορόφων στη Γάζα, όπου στεγάζονται τα γραφεία του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, με έδρα τις ΗΠΑ και του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, με έδρα το Κατάρ, κατέρρευσε σήμερα, αφότου επλήγη από ισραηλινούς πυραύλους, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είχε ειδοποιηθεί από πριν σχετικά με έναν επικείμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Ρόιτερς και το κτίριο είχε εκκενωθεί. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης διαμερίσματα και άλλα γραφεία. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό.

And now bombs could fall on our office. We ran down the stairs from the 11th floor and now looking at the building from afar, praying Israeli army would eventually retract. https://t.co/WU2eLEX7kn

— Fares Akram (@faresakram) May 15, 2021