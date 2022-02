Γερμανία: 3 νεκροί από την κακοκαιρία "Υλένια" (Βίντεο)

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, κυρίως στη βόρεια Γερμανία. Εκατοντάδες δρομολόγια ακυρώθηκαν και σημειώνονται καθυστερήσεις στο πρόγραμμα.

Σε πολλούς δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία εξαιτίας πτώσης δέντρων.

Στο Βερολίνο η σφοδρή καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charité, χωρίς πάντως να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, περισσότερα από 54.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και 10.000 νοικοκυριά στη Βαυαρία, εξαιτίας πτώσης δέντρων σε καλώδια του δικτύου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχή αποκαταστάθηκε εντός ωρών, ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός n-tv.

Λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, τα σχολεία στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία παρέμειναν χθες κλειστά και δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα. Στο Βερολίνο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα με φυσική παρουσία λόγω των καιρικών φαινομένων.

A hurricane hits Germany! Storm Ylenia brings great destruction: The German weather service on Wednesday issued the second-highest severe weather warning for all of northern and eastern Germany as the country prepares for Storm Ylenia. Storm Ylenia is expected to bring hurricane pic.twitter.com/884FmO08mE

— World News 24 (@DailyWorld24) February 17, 2022