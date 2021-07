Γερμανία: Εθνική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (Βίντεο)

Breaking: At least 59 dead, 1300 missing, after heavy rain caused severe flooding in western Germany. pic.twitter.com/4RHJLzVkmN

Η σοσιαλδημοκράτης υποψήφια καγκελάριος Μαλού Ντράιερ χαρακτήρισε τις πλημμύρες καταστροφή. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των Πρασίνων στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο Κάτριν Γκέρινγκ Έκαρντ απέδωσε την καταστροφή στην Κλιματική Αλλαγή. Εκτός, όμως, από την Κλιματική Αλλαγή ευθύνεται και η άναρχη δόμηση. Σαν να μην έφτανε η δραματική κατάσταση, το χάος που προκλήθηκε οδήγησε και σε λεηλασίες καταστημάτων και σπιτιών. Οι αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο, έπειτα από κάποιες καταγγελίες.

Αν και Γερμανία χτυπήθηκε σφοδρότερα, προβλήματα αντιμετωπίζει και το Βέλγιο, η Ολλανδία και κάποιες περιοχές της Γαλλίας. Στο Ανατολικό Βέλγιο χάθηκαν ζωές, άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και περιουσίες καταστράφηκαν. Η στάθμη του ποταμού Μεύση συνεχίζει να ανεβαίνει στη Λιέγη. «Τους συμβουλεύουμε να κατευθυνθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο της Λιέγης. Αν δεν είναι εφικτή η εκκένωση (της κατοικίας), συστήνουμε στους πολίτες να ανέβουν στους πάνω ορόφους και να μην διακινδυνεύσουν» αναφέρει το μήνυμα των αρχών που μεταδόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης.

Residents of villages in Germany hit by floods have been rescued by helicopter. Dozens of people are known to have died so far.

