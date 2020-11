Γερμανία: Σε ποσοστό - ρεκόρ η δημοτικότητα της Μέρκελ

Στην κορυφή της λίστας με τους δημοφιλέστερους πολιτικούς της Γερμανίας βρίσκεται και πάλι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, της οποίας η διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού φαίνεται να κερδίζει την αποδοχή των πολιτών. Δημοφιλής αποδεικνύεται και ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD).

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση Deutschlandtrend του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, σε ποσοστό 74% οι πολίτες δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» ή «ικανοποιημένοι» με το έργο της καγκελαρίου.

Το ποσοστό αποτελεί την καλύτερη επίδοση της κυρίας Μέρκελ στην 15ετή θητεία της.

Στην δεύτερη θέση δημοτικότητας ακολουθεί ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν (CDU), με 65% (+3), ενώ τρίτος είναι ο Όλαφ Σολτς με 63% (+11 από την προηγούμενη μέτρηση).

Ο κ. Σολτς, ως υπουργός Οικονομικών, διαχειρίζεται την πολιτική κρατικής βοήθειας για τους πληττόμενους από τις συνέπειες της πανδημίας.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας (SPD) με 57% (+6) και στην πέμπτη ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ (CDU) με 55% (+8).

Δυσμενή είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για τον συμπρόεδρο των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος βρίσκεται στην έβδομη θέση με μόλις το 33% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του και με απώλειες μιας μονάδας από τον Σεπτέμβριο. Είναι μάλιστα ο μόνος από τους πολιτικούς της κατάταξης που κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας είδε το ποσοστό δημοτικότητάς του να μειώνεται.

Σε επίπεδα - ρεκόρ έχει ανέβει παράλληλα η αποδοχή της κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού, η οποία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη ενός 67% των πολιτών. Ακόμη και στις τάξεις των ψηφοφόρων των Πρασίνων, η αποδοχή της κυβέρνησης φθάνει στο 85%.

