Γιατί έχουν «κολλήσει» οι Ρώσοι – Οι τρεις βασικοί λόγοι

Τριάντα ημέρες πολέμου συμπληρώνονται σήμερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Η εικόνα που έρχεται από διαφορετικές πηγές, έστω κι αν πολλές από αυτές είναι Δυτικών ΜΜΕ με ό, τι αυτό συνεπάγεται, είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν «κολλήσει» σε αρκετά σημεία.

Προφανώς, αυτή την εικόνα δίνουν και οι ίδιοι οι Ουκρανοί, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αξιοποιεί τόσο τα social media όσο και τα διεθνή ΜΜΕ στα οποία δίνει συνεντεύξεις για να τονίσει ότι ο ουκρανικός στρατός, αλλά και οι πολίτες σε μια σειρά πόλεις συνεχίζουν να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος απένειμε τον τίτλο της «Ηρωικής πόλης της Ουκρανίας» σε τέσσερις ακόμα πόλεις: την Μπούτσα και και το Ιρπίν, που βρίσκονται κοντά στο Κίεβο, το Μικολάιβ (σημαντική πόλη πριν την Οδησσό) και την Ακτίρκα (δίπλα στο Χάρκοβο).

Επίσης, ο Ζελένσκι απένειμε τον τίτλο του ήρωα σε άλλα επτά μέλη της Εθνικής Φρουράς, πέντε από τους οποίους έχουν σκοτωθεί.

Έχουν αρχίσει να αποσύρονται ρωσικές μονάδες

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε σε σημερινή του ενημέρωση, ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αφού υπέστησαν βαριές απώλειες.

Ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες, κατά την ίδια πηγή.

Καθώς η ρωσική εισβολή μπήκε στον δεύτερό της μήνα, η κατάσταση στα μέτωπα είναι «πρακτικά παγωμένη», σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου.

