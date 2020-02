Γιατροί καταγγέλλουν «ψυχολογικά βασανιστήρια» στον Ασάνζ

Τον τερματισμό των «βασανιστηρίων» στον Τζούλιαν Ασάνζ «πριν να είναι αργά» ζητούν 117 γιατροί από 18 χώρες, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των ακροάσεων για την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks.

Με επιστολή τους, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Lancet», τουλάχιστον 117 γιατροί από 18 χώρες ζητούν να μπει τέλος στα «βασανιστήρια» του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή που οργανώθηκε από του «Γιατρούς για τον Ασάνζ», οι ειδικοί επισημαίνουν:

«Δεδομένου ότι οι γιατροί άρχισαν να αξιολογούν για πρώτη φορά τον κ. Ασάνζ στην πρεσβεία του Ισημερινού, το 2015, η ιατρική γνωμάτευση των ειδικών και οι επείγουσες συστάσεις των γιατρών έχουν αγνοηθεί συνεχώς».

Τον Μάιο του 2019, ο ειδικός σε ζητήματα βασανισμού του ΟΗΕ, Νιλς Μέλζερ, μαζί με άλλους δύο που εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε θύματα βασανιστηρίων, συμπέρανε ότι ο Ασάνζ εμφάνιζε συμπτώματα «ψυχολογικού βασανισμού».

Ο Μέλζερ κατέστησε σαφές πως ο ψυχολογικός βασανισμός «δεν είναι ελαφρύς» και σκοπεύει να υποβάλει σχετική αναφορά στον ΟΗΕ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

In London and we met with UN Special Rapporteur on Torture @NilsMelzer to discuss Julian Assange. Nils left us in no doubt that Assange is showing the effects of psychological torture and feels betrayed by the justice system in the UK, the USA & Aus #auspol #politas #FreeAssange pic.twitter.com/6q0OOKcUsX

— Andrew Wilkie MP (@WilkieMP) February 17, 2020