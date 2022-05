Γκέιτς: Κίνδυνος να μην έχουμε δει τα χειρότερα του κορωνοϊού

Για τον κίνδυνο τα χειρότερα της πανδημίας του κορωνοϊού να είναι μπροστά μας, προειδοποιεί ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ζητώντας παράλληλα να συσταθεί ουσιαστικά «ομάδα σοφών» για την επιτήρηση νέων επιδημιών.

«Υπάρχει ακόμα κίνδυνος αυτή η πανδημία να δημιουργήσει μια παραλλαγή που θα είναι ακόμη πιο μεταδοτική και ακόμη πιο θανατηφόρα», είπε. «Δεν είναι πιθανό, δεν θέλω να γίνω μια κινδυνολογική φωνή, όμως υπάρχει ρίσκο πολύ πάνω του 5% πως δεν έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα αυτής της πανδημίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Microsoft σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ο Γκέιτς προτείνει να συσταθεί μια διεθνής ομάδα ειδικών, διαφόρων ειδικοτήτων, από επιδημιολόγους έως διαμορφωτές ηλεκτρονικών μοντέλων, η οποία θα αναλάβει να παρακολουθεί και να εντοπίζει παγκόσμιες υγειονομικές απειλές και να συντονίσει την αντίδραση των κρατών.

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί στη διεθνή ατζέντα, ο μεγιστάνας προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να μην παραβλέπουν την υγειονομική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερες επενδύσεις για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών.

Ξεκαθαρίζει δε, ότι η σημερινή χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μελλοντικές πανδημίες δεν είναι σοβαρή, και απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις. «Ο ΠΟΥ έχει λιγότερα από 10 άτομα πλήρους απασχόλησης που εργάζονται για την ετοιμότητα στις επιδημίες», είπε ο Γκέιτς, προσθέτοντας ότι «ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι αποσπώνται από πολλές άλλες δραστηριότητες».

Το νέο βιβλίο του Μπιλ Γκέιτς ασχολείται με τον κίνδυνο νέας πανδημίας. Τιτλοφορείται «How to Prevent the Next Pandemic» (Πώς να Αποτρέψουμε Νέα Πανδημία) και δημοσιεύεται την προσεχή Τρίτη.

