«God Save the King» - Ο βασιλιάς Κάρολος φέρει το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου φορά πλέον ο βασιλιάς Κάρολος, που στέφθηκε βασιλιάς στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ, η πρώτη μετά από 70 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιδιώκει να συμβολίσει τη σταθερότητα του θεσμού, συνδυάζοντας την παράδοση μιας χιλιετίας αλλά και πιο σύγχρονα στοιχεία.

Παρά την αδιαφορία που επέδειξαν αρχικά οι Βρετανοί, η στέψη αναμένεται ότι θα συγκεντρώσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, την τελετή παρακολουθούν πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ενώ στους δρομους του Λονδίνου εκτιμάται ότι βρίσκονται 2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Κάρολος γίνεται ο 40ός βασιλιάς που στέφεται στο Αββαείο, όπου έχει ξεκινήσει το τελετουργικό, ενώ είναι ο έβδομος μονάρχης που θα φορέσει το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου.

. Η πρώτη ενότητα της τελετής ήταν η αναγνώριση. Ο σεβασμιώτατος Τζάστιν Γουέλμπι παρουσίασε τον νέο μονάρχη στο εκκλησίασμα ως τον αδιαμφισβήτητο βασιλιά και ζήτησε δήλωση αφοσίωσης. «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά» απάντησε το εκκλησίασμα. Η διαδικασία έγινε τέσσερις φορές, για καθεμία πλευρά του ναού.

Στη δεύτερη ενότητα, τον Όρκο, ο Κάρολος παρέμεινε κοντά στον θρόνο και ακούμπησε το χέρι του στη Βίβλο, όπου ορκίστηκε ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται την θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας.

His Majesty swears to govern the people with justice and mercy, and to uphold the Anglican Church of England and the Presbyterian Church of Scotland.

For the first time at a #Coronation, His Majesty also prays for grace to be ‘a blessing to all… of every faith and belief’. pic.twitter.com/Ag0j2I9EEW

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023