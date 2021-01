Γουχάν: Γιατροί παραδέχονται ότι γνώριζαν νωρίς για τον κορωνοϊό

Κινέζοι γιατροί από τη Γουχάν, που κινηματογραφήθηκαν κρυφά για ντοκιμαντέρ του βρετανικού ITV το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης, παραδέχθηκαν για πρώτη φορά πως γνώριζαν για τον κορωνοϊό και τη σοβαρότητά του αρκετά πριν το Πεκίνο ενημερώσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πως έλαβαν εντολή να μην αποκαλύψουν την αλήθεια.

Οι γιατροί ακούγονται να λένε μπροστά στην κρυμμένη κάμερα ότι γνώριζαν περιστατικά θανάτου από τον ιό ήδη από το Δεκέμβριο του 2019. Δεν ήταν παρά στα μέσα Ιανουαρίου που οι κινεζικές αρχές ανέφεραν στον ΠΟΥ θανάτους λόγω του νέου ιού.

Λένε επίσης ότι από την αρχή συνειδητοποίησαν πως ο ιός μεταδιδόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά οι περιφερειακές κρατικές αρχές έδωσαν εντολή στις διοικήσεις των νοσοκομείων «να μην πουν την αλήθεια».

Οι γιατροί που μιλούν τονίζουν ότι οι εορτασμοί για την κινεζική Πρωτοχρονιά δεν έπρεπε να γίνουν, καθώς ευνόησαν την ταχεία μετάδοση του ιού στον πληθυσμό της πόλης, αλλά οι αρχές ήθελαν «να παρουσιάσουν μία αρμονική και ευημερούσα κοινωνία».

Οι μαρτυρίες προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο ‘Outbreak: The Virus That Shook The World’.

Πηγή: ΚΥΠΕ