H Ουκρανία «γυρίζει το παιχνίδι» του πολέμου

Με το ίδιο νόμισμα πληρώνουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις την Μόσχα με τη συμπλήρωση 200 ημερών από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» του Κρεμλίνου, ξετυλίγοντας ένα αναπάντεχο, φθινοπωρινό blitzkrieg. Μπορεί ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν να απέτυχε στον «κεραυνοβόλο πόλεμο» που εξαπέλυσε τον περασμένο Φεβρουάριο με απώτερο στόχο τον έλεγχο της Ουκρανίας, ώστε να εξασφαλίσει άνετα στη συνέχεια την «ανεξαρτησία» των ανατολικών περιοχών της, ο Ουκρανικός στρατός, ωστόσο, φαίνεται πως περίμενε την κατάλληλη στιγμή, ώστε να εκμεταλλευθεί την πολύμηνη κόπωση, την έλλειψη ασφαλούς και σύγχρονου δικτύου επικοινωνιών και πάνω από όλα την απουσία ισχυρού πολιτικού κινήτρου μεταξύ των Ρώσων στρατιωτών, για να επιχειρήσει ένα αποφασιστικό χτύπημα στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

>>>Κίεβο: Yπό τον έλεγχό του 4.000 τ. χλμ. που ανακατέλαβε<<<

Το τελευταίο, άλλωστε, βιώνει μέρα με την μέρα μια πλατιά απογοήτευση, καθώς η απουσία επιχειρησιακού συντονισμού, σε συνδυασμό με την απώλεια σημαντικών θέσεων από την επιχείρηση «ανακατάληψης» που προωθούν οι Ουκρανοί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, εντείνει τις πληροφορίες για μαζικές παραδόσεις Ρώσων στρατιωτών, όπως και για ραγδαία οπισθοχώρηση ακόμη και από περιοχές, οι οποίες συνιστούν κέντρα βάρους στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν για την κυριαρχία του στην Ουκρανία.

Ρωσικό Βιετνάμ

Ταυτόχρονα, τη δυσμενή θέση, στην οποία έχουν περιέλθει τα ρωσικά στρατεύματα «προδίδουν» οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, στοχεύοντας τώρα σε «μαζικά πλήγματα», με αποτέλεσμα το θάνατο 8 πολιτών και τον τραυματισμό ακόμη 19 στη διάρκεια στη διάρκεια ενός και μόνο 24ωρου, σύμφωνα με το Euronews, στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο και στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Παρότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί ενέχουν τον κίνδυνο σφοδρής αντίδρασης της παγκόσμιας κοινής γνώμης, εντούτοις «η ρωσική αεροπορία, η βαλλιστική και το πυροβολικό πραγματοποιούν μαζικές επιδρομές εναντίον μονάδων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε όλες τις επιχειρησιακές περιοχές», γνωστοποίησε χθες το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, με την Ουκρανία απέχει λίγο από το να αποτελέσει το «ρωσικό Βιετνάμ», σε περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα δεν καταφέρουν να φρενάρουν την ουκρανική προέλαση τις επόμενες μέρες.

Παρότι για το Κρεμλίνο η ουκρανική αντεπίθεση δεν το αποπροσανατολίζει – τουλάχιστον επισήμως- από την επίτευξη των αρχικών του «στόχων», το γεγονός, ωστόσο, ότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους παράλληλοι μονόλογοι από τα εμπλεκόμενα μέρη με ζητούμενο την επόμενη ημέρα της Ουκρανίας, αποτυπώνει τη ρεαλιστική αγωνία αμφότερων απέναντι στο μεταπολεμικό σκηνικό. Στην περίπτωση της Μόσχας, αυτή επαναλαμβάνει πως «δεν υπάρχουν προοπτικές για διαπραγματεύσεις», με το Κίεβο να κάνει λόγο από την άλλη για «εγκλήματα πολέμου» που διέπραξαν οι Ρώσοι στρατιώτες πριν την αποχώρησή τους από τη βορειοανατολική Ουκρανία, αλλά και για εκτεταμένη ναρκοθέτηση σε 10 τουλάχιστον περιοχές της χώρας.

Newly freed from Russian occupation, residents of Balakliia, in Ukraine's Kharkiv province, wept as they received humanitarian aid https://t.co/XuUTuRXI7N pic.twitter.com/WbDol3Rglq

Σε κάθε περίπτωση, η ορμή των ουκρανικών στρατευμάτων δε φαίνεται να εξαντλείται, καθώς οι εγχώριες δυνάμεις έχουν ήδη ανακαταλάβει περισσότερα από τα αναμενόμενα τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τον Πρόεδρο της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι στρατιώτες μας έχουν ήδη απελευθερώσει 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους στα ανατολικά και νότια και συνεχίζουμε να προελαύνουμε».

Την ίδια ώρα, η ολική επαναφορά των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης επέφερε τα πρώτα τραύματα στην εικόνα του φαινομενικά «αήττητου» ρωσικού στρατού, καθώς δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί αναλυτές, αλλά και πολιτικά στελέχη στη Ρωσία δεν κρύβουν την έκπληξή τους για την αποτυχία μέχρι τώρα «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», χωρίς να λείπουν και οι φωνές που προτρέπουν το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν να κηρύξει γενική επιστράτευση, μεταβάλλοντας το ισχύον status της επιχείρησης, ώστε να συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις περισσότεροι άνδρες και μεγαλύτερα στρατιωτικά μηχανήματα. «Οι άνθρωποι που έπεισαν τον Πρόεδρο Πούτιν ότι η επιχείρηση θα είναι γρήγορη και αποτελεσματική... αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μας έστησαν όλους», είπε ο Μπόρις Ναντεζντίν, πρώην βουλευτής, σε μια εκπομπή στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV. «Είμαστε τώρα στο σημείο όπου πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απολύτως αδύνατο να νικήσουμε την Ουκρανία χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόρους και τις μεθόδους αποικιακού πολέμου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Videos on social media reveal how a lightning advance by Ukrainian forces recaptured significant territory in the northern region of Kharkiv, in what is viewed as Ukraine’s biggest victory since the war started in February. https://t.co/q6DNYa6vl9 pic.twitter.com/COe49Xlcm5

— The New York Times (@nytimes) September 13, 2022