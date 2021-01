Χαμός στις ΗΠΑ: Τραυματίστηκε από πυρά γυναίκα στο Καπιτώλιο

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία μιας γυναίκας αφού πυροβολήθηκε στο στήθος στο Καπιτώλιο, μεταδίδει το CNN.

Ένα άτομο δέχθηκε πυρά από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου μέσα στο αμερικανικό Καπιτώλιο, μετέδωσε το τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC NEWS.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC

