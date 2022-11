Χαμός στο Twitter-Ο Μασκ δημοσίευσε φωτογραφία στρατιώτη των Ναζί

Σε ακόμη μια κίνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενη προχώρησε το νέο αφεντικό του Twitter, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ. Λίγες ώρες αφότου κάλεσε τους χρήστες του Twitter να ρίξουν ψήφο στους Ρεπουμπλικανούς, στις ενδιάμεσες εκλογές, ο CEO της Tesla «ξαναχτύπησε» με νέα ανάρτησή του.

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε tweet του Μασκ στο οποίο δημοσίευσε φωτογραφία στρατιώτη τουμε ένα... κλουβί και τρία ταχυδρομικά περιστέρια στην πλάτη του και τη λεζάντα «».

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σχολίασε στη συνέχεια «πώς άλλαξαν οι καιροί», προτού προσθέσει: «Την εποχή που τα πουλιά ήταν αληθινά. Αλλά αν το Twitter είναι πουλί, αυτό σημαίνει…».

Συνέκρινε τα περιστέρια της εικόνας με το μπλε πουλί του Twitter και τους 115 εκατομμύρια οπαδούς του, με την εικόνα του στρατιώτη να προκαλεί οργή.

Στη φωτογραφία Γερμανός στρατιώτης της Βέρμαχτ, μέλος των ενωμένων ναζιστικών ενόπλων δυνάμεων, κουβαλά αγγελιοφόρους περιστέρια στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στη Γαλλία, γνωστή ως Μάχη της Γαλλίας, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου τον Μάιο του 1940.

Οι χρήστες, από την πλευρά τους, παρατήρησαν ότι επρόκειτο για στρατιώτη της Βέρμαχτ από τη Ναζιστική Γερμανία, αλλά δεν έφερε εμφανή διακριτικά.

Ένας χρήστης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν «απόγονος ενός επιζώντος του Ολοκαυτώματος» χαρακτήρισε τη δημοσίευση «απαράδεκτη».

I’m quoted in @nypost on @elonmusk using Nazi imagery. I understand he may not have known, and had no ill intention, but at least once pointed out to him, ought to have acknowledged it.https://t.co/V7v2859oCx

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 8, 2022