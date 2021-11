Χάος στα σύνορα Πολωνίας και Λιθουανίας με χιλιάδες μετανάστες

Την ίδια ώρα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι μετακινεί στρατεύματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα λευκορωσικά σύνορα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από τη λευκορωσική αντιπολίτευση NEXTA, μετανάστες που κρατούν σακίδια και φορούν χειμερινά ρούχα, φαίνονται να περπατούν στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, προετοιμάζουν μια μεγάλη πρόκληση κοντά στην Κουζνίτσα Μπιαλόστοτσκα, που θα είναι μια απόπειρα μαζικής διέλευσης των συνόρων», κατήγγειλε ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών Πιοτρ Βαβρζίκ στον κρατικό πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Πολύ ανησυχητικές πληροφορίες από τα σύνορα. Μια μεγάλη ομάδα μεταναστών έχει συγκεντρωθεί στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Κατευθύνονται προς τα σύνορα της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Θα προσπαθήσουν να εισέλθουν μαζικά στην Πολωνία μαζικά», υποστηρίζει από την πλευρά του στο Twitter ο Στάνισλαβ Ζάριν, επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας του γραφείου του πρωθυπουργού.

❗️The Polish Border Guard (@Straz_Graniczna) reports that groups of illegal migrants are attempting to cross the border by force. So far they have not entered #Polish territory.

Anti-terrorist units have been sent to the border. pic.twitter.com/411eioLehC

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021