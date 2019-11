Χάος στη Βολιβία: Νεκροί πέντε υποστηρικτές του Έβο Μοράλες

Τουλάχιστον πέντε υποστηρικτές του Έβο Μοράλες σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε συγκρούσεις με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού στην Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που μπόρεσε να δει τα πτώματά τους στο νοσοκομείο της πόλης.

Επρόκειτο για πέντε κοκαλέρος, καλλιεργητές κόκας, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η μεταβατική κυβέρνηση της Βολιβίας δεν ανακοίνωσε κανέναν θάνατο στα επεισόδια στην Κοτσαμπάμπα, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι περίπου 100 πρόσωπα συνελήφθησαν. Μέσα ενημέρωσης της Βολιβίας από την πλευρά τους έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες στα επεισόδια.

Η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) πάντως επιβεβαίωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πρόσθεσε ότι υπάρχει απροσδιόριστος αριθμός τραυματιών. Σε ανακοίνωσή της, καταδίκασε «τη χρήση δυσανάλογης βίας από την αστυνομία και τον στρατό», ειδικά τη χρήση πυροβόλων όπλων για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Καλλιεργητές κόκας συγκρούονταν χθες για ώρες με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε προάστια της πόλης. Οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να φθάσουν στο κέντρο της, σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων, για να συμμετάσχουν σε κινητοποίηση εναντίον της κυβέρνησης υπό τη μεταβατική πρόεδρο Τζανίνε Άνιες. Αλλά εμποδίστηκαν από την αστυνομία, που δεν τους επέτρεψε να περάσουν μια γέφυρα.

Οι κοκαλέρος αυτοί «έφεραν όπλα — τουφέκια, κοκτέιλ μολότοφ, αυτοσχέδια μπαζούκα και εκρηκτικούς μηχανισμούς», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κοτσαμπάμπα, ο αστυνομικός διευθυντής Χάιμε Σουρίτα.

Χρησιμοποίησαν «δυναμίτιδα και θανατηφόρα όπλα όπως [τουφέκια που παίρνουν φυσίγγια] Μάουζερ 765. Ούτε οι ένοπλες δυνάμεις ούτε η αστυνομία δεν έχουν όπλα τέτοιου διαμετρήματος, ανησυχώ», είπε ο ίδιος.

Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών διέλυσαν με τη βοήθεια του στρατού κι ενός ελικοπτέρου τους διαδηλωτές αφού έπεσε η νύχτα.

