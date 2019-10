Χάος στη Χιλή: Αναθεωρήθηκε ο αριθμός των νεκρών (Video)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Χιλή το Σάββατο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς από πυρκαγιά μέσα σε ένα σουπερμάρκετ της αλυσίδας Lider στο Σαν Μπερνάρντο, στα προάστια του Σαντιάγο.

#Chile Scenes Santiago subway station during protests against increased fares. #ChileResiste pic.twitter.com/Xdv6rWsH0x

«Στο σουπερμάρκετ της κοινότητας Σαν Μπερνάρντο, το οποίο λεηλατήθηκε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά από την οποία σκοτώθηκαν δύο γυναίκες. Ένα τρίτο πρόσωπο φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών και Ασφάλειας, Αντρές Τσάντγουικ.

Εκατοντάδες άνθρωποι μπήκαν δια της βίας στο κατάστημα για να το λεηλατήσουν, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία που χρειάστηκε δύο ώρες για να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση.

#Chile Scenes from north Santiago during protests against increased fares #ChileResiste

pic.twitter.com/miEtgHFhbi

