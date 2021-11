Χιλιάδες μετανάστες σε φυλάκιο στα σύνορα με Λευκορωσία (βίντεο)

Πλήθος μετανάστες συγκεντρώθηκαν σε κλειστό φυλάκιο στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με πλάνα βίντεο που δημοσιοποίησαν οι συνοροφύλακες και ο πολωνικός στρατός.

"Όλο και περισσότερες ομάδες μεταναστών στέλνονται στο συνοριακό φυλάκιο Κουζνίτσα από τις λευκορωσικές δυνάμεις", ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter. Βίντεο φαίνεται να δείχνουν εκατοντάδες μετανάστες απέναντι σε παραταγμένους Πολωνούς αστυνομικούς και στρατιώτες.

Belarus-Poland border: Dozens of migrants arrive and wait at the Belarus-Poland border crossing :Images show dozens of migrants arriving at the Kuznica-Bruzgi checkpoint at the Belarus-Poland border - on the Belarusian side - as Belarus President Alexander Lukashenko says his pic.twitter.com/li8lS5kLO2

