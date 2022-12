Χιονιάς στις ΗΠΑ: Πώς το καυτό νερό μετατρέπεται σε χιόνι

Οι ΗΠΑ απειλούνται από την Παρασκευή με μία ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία. Οι θερμοκρασίες θυμίζουν κάτι από Βόρειο Πόλο. Στο βίντεο, που έχει αναρτηθεί στο Twitter, απεικονίζεται ένα άτομο να πετάει στον αέρα καυτό νερό από κατσαρόλα, το οποίο σε στιγμές δευτερολέπτων μετατρέπεται σε χιόνι.

Πολικό ψύχος έχει επικρατήσει στην πολιτεία Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τους κατοίκους της περιοχής να αποτυπώνουν με τον πιο μοναδικό τρόπο την κατάσταση του καιρού.

Επεκτείνεται ο κυκλώνας – βόμβα

Η δραματική πτώση της θερμοκρασίας είναι αποτέλεσμα του φαινομένου «κυκλώνας- βόμβα», το οποίο περνάει από τη Βόρεια Αμερική και αναμένεται να πλήξει τόσο την Αμερική όσο και τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το χαμηλό βαρομετρικό προκαλείται από τη σύγκρουση δύο αέριων μαζών: μιας πολύ ψυχρής που προέρχεται από την Αρκτική και μιας τροπικής από τον Κόλπο του Μεξικού. Αυτό που καθιστά έκτακτες τις συνθήκες είναι ότι η ατμοσφαιρική πίεση αυτή τη φορά μειώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Το φαινόμενο αυτό πιθανά να οδηγήσει πολλές πολιτείες των ΗΠΑ έως και στους -40 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της χώρας.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.

The huge winter storm pummelling the US has intensified into a "bomb cyclone", with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2022