Η «βολική» τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα και το μανιφέστο Ερντογάν

Μια τρομοκρατική επίθεση στην καλύτερα φυλασσομένη περιοχή στην Τουρκία, στη συνοικία Cancaya στην Άγκυρα, δεν μπορεί να μην αφήνει ερωτηματικά ειδικά όταν εκτελείται λίγες ώρες πριν την πανηγυρική ομιλία Ερντογάν στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Πολύ περισσότερο όταν μια τέτοια επίθεση η οποία από ανεπιβεβαίωτες πηγές αποδόθηκε στο PKK που αποτελεί το πεδίο σύγκρουσης και αντιπαράθεσης της Άγκυρας με την Στοκχόλμη, χρησιμοποιείται από την τουρκική ηγεσία για να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Σουηδία, να προαναγγείλει και νέα επιχείρηση στην Β.Συρία εάν χρειασθεί και συγχρόνως να νομιμοποιήσει την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Ε.Ε. ο Τ.Ερντογάν.

Η στιγμή της επίθεσης:

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023