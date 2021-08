Η Δανία γίνεται η 1η χώρα που τερματίζει τα περιοριστικά μέτρα

"Κάθε τέλος και μια νέα αρχή". Φράση που, ειδικά στο -τρανό- παράδειγμα της Δανίας αποκτά ειδικό βάρος, αποπνέοντας έναν ευχάριστο αέρα κανονικότητας για τους Δανούς που μπορούν πλέον να ατενίζουν με σαφώς μεγαλύτερη αισιοδοξία την έλευση του Σεπτεμβρίου, το πρώτο 10ήμερου του οποίου θα σηματοδοτήσει τη δική τους νέα αρχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, τα εναπομείναντα περιοριστικά μέτρα (είχαν ήδη αρθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα) αναμένεται να αρθούν στις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς ο κορονοϊός "δεν αποτελεί πλέον μία κρίσιμη απειλή για την κοινωνίας μας".

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Magnus Heunicke, προαναγγέλλοντας την ολική επιστροφή των Δανών στην κανονικότητα, η οποία επισφραγίζει και επιβραβεύει την επιτυχημένη διαχείριση και τα πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμών.

"Η επιδημία είναι υπό έλεγχο, έχουμε επίπεδα ρεκόρ εμβολιασμού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να άρουμε τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να πάρουμε για την Covid-19", δήλωσε ο Magnus Heunicke, ο οποίος πάντως ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς, "παρά την καλή θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα, η επιδημία δεν έχει τελειώσει", γεγονός που κρατά την κυβέρνηση σε ετοιμότητα ώστε "να ενεργήσουμε άμεσα σε περίπτωση όπου η πανδημία απειλήσει ξανά τη λειτουργία της κοινωνίας".

Denmark, whose health minister said yesterday that the country had fully vaccinated more than 70% of its population, will NO longer consider COVID-19 a “socially critical disease.” It will drop all COVID restrictions as of September 10th.

Delta CAN be contained.

— Chise 🧬🧫🦠💉 (@sailorrooscout) August 28, 2021