Η Κίνα κάνει πρόβες περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ επιστρατεύουν αντιτορπιλικό

Η Κίνα προσομοίωσε την περικύκλωση της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας πολεμικής δραστηριότητας γύρω από το αυτοδιοικούμενο νησί τη Δευτέρα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν ένα ναυτικό αντιτορπιλικό στα ύδατα που διεκδικεί το Πεκίνο σε μια επίδειξη δύναμης.

Η Κίνα ξεκίνησε τις ασκήσεις ως απάντηση στη συνάντηση της Προέδρου της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουέν, την περασμένη εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ, Κέβιν Μακάρθι, μια συνάντηση που είχε προειδοποιήσει ότι θα προκαλούσε μια έξαλλη απάντηση.

China's drills around Taiwan. #AFPGraphics map of Taiwan showing the locations where Chinese military aircraft were detected crossing into the island's air defence identification zone on April 8 and 9, according to Taiwan's MoD, and the area of Chinese planned military drills pic.twitter.com/ZbBaMo3gm9

Μετά από δύο ημέρες ασκήσεων που περιελάμβαναν προσομοίωση στοχευμένων χτυπημάτων στην Ταϊβάν και περικύκλωση του νησιού, ο κινεζικός στρατός είπε ότι οι πολεμικοί αγώνες περιελάμβαναν επίσης το «σφράγισμά» του.

Ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα της Κίνας «συμμετείχε επίσης στη σημερινή άσκηση», δήλωσε ο στρατός.

VIDEO: Within eyesight of China, Taiwan island residents react to military drills.

On Beigan island, 60-year-old chef Lin Ke-qiang says he does not want war. "The Russia-Ukraine war, that's terrifying. I feel very emotional seeing the people there become destitute and homeless" pic.twitter.com/9vSwHQlIJd

