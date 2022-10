Η κρίση έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες Γάλλους

Στους δρόμους των Παρισίων έχουν ξεχυθεί χιλιάδες Γάλλοι πολίτες διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν για το τσουχτερό κόστος ζωής και την αδράνειά της σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα ύστερα από κάλεσμα του πρωτοκλασάτου στελέχους της Αριστεράς και ιδρυτή των «Ανυπότακτων Γάλλων», Ζαν Λικ Μελανσόν.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας «CGT» -που πρόσκειται στην Αριστερά- έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση.

Το Παρίσι γεμίζει από διαδηλωτές την ώρα που συνεχίζεται η απεργία των βενζινοπωλών και του προσωπικού σε πέντε διυλιστήρια της «Totalenergies» ενώ από χθες έχει ανασταλεί και η λειτουργία πέντε πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η Ανί Ερνό, φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας, είναι παρούσα στη σημερινή απεργία, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien». Η διακεκριμένη Γαλλίδα συγγραφέας -δύο από τα βιβλία της είναι «Το Γεγονός» και «Ο Τόπος»- συμμετέχει στις σημερινές κινητοποιήσεις.

Departure of the #Manifestation against the high cost of living, at #Paris Faubourg Saint Antoine. https://t.co/j5HhoVLmur

— Jodi Flier (@FlierJodi) October 16, 2022