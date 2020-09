Η κρυφή ερωμένη του Ερντογάν: Μια ιστορία που κρατά από το 2014

View this post on Instagram

Bu şarkıyı daha önce seslendirmiştim. Bir arkadaş başka bir arkadaşa, o da başkalarına göndermiş. New York’ta çok önemsediğimiz bir gruptan haber geldi, “Kimdir bunu söyleyen, video’su var mıdır?” diye.. Pek bir heyecanlandık. Sevgili arkadaşım @evirgenumut La Boucherie’de yönetmen koltuğuna oturdu; görüntü yönetmeni tabii ki @velikuzlu, tüm teknik ekip ve @burakyalmann’ın kurgusuyla ortaya böyle bir çekim çıktı. Bu video’nun istikameti NY olacaktı, ama virüs, karantina derken hayat durdu. Biz de madem çektik, sizlerle paylaşalım istedik. İşte Chicago müzikalinden All That Jazz🥁🎺🎷🎹 Youtube kanalımda yayında, link profilimde..