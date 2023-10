Η πρόταση Μακρόν για ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα με πρωταγωνιστές Κύπρο και Ελλάδα

Τον ρόλο της Κύπρου ως βάσης για έναν διεθνή ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα αποκάλυψε στις Βρυξέλλες μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι σε αυτό το εγχείρημα θα έχει ρόλο και η Ελλάδα.

Ο Γάλλος πρόεδρος ο οποίος επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες έχει αναφερθεί στην ανάγκη πρωτοβουλιών ώστε να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση δήλωσε ότι προετοιμάζεται ένας ανθρωπιστικός συνασπισμός από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως την Κύπρο, η οποία θα χρησιμεύσει ως αεροπορική βάση για αυτόν τον «θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο».

“French President Emmanuel Macron, speaking after a European Union summit in Brussels, said several European countries are looking to build up a “humanitarian coalition” regarding Gaza and talks were being held with Cyprus and Greece over this.” https://t.co/9TcCa8lC0N

