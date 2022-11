Η Ρωσία αποσύρεται από τη Χερσώνα

Τα ρωσικά στρατεύματα πρόκεται να αποσυρθούν από τη Χερσώνα, την πόλη στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μόνο μεγάλο διοικητικό κέντρο που κατέλαβαν από την έναρξη του πολέμου.

Πληροφορίες από τη Ρωσία αναφέρουν ότι τα

Η πληροφορία έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης.

Shoigu ordered to begin the withdrawal of troops from #Kherson across the Dnieper River.

Kherson and adjacent settlements cannot be fully supplied and function. It is proposed to take up defensive positions along the left bank of the Dnieper River, said General Surovikin. pic.twitter.com/iK6jM82nUY

— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2022