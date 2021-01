Η στιγμή του πυροβολισμού της γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο -Βίντεο

Τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί μέσα στο καπιτώλιο και τραυματίστηκε μια νεαρή γυναίκα κατέγραψε κάμείερα κινητού τηλεφώνου.

Το βίντεο αναρτήθηκε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πως έπεσε ο πυροβολισμός. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Στο βίντεο ακούγεται ο πυροβολισμός και οι διαδηλωτές αναφέρουν ότι η γυναίκα χτυπήθηκε στο λαιμό από ελέυθερο σκοπευτή!

Δείτε το βίντεο

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021