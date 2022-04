Η τελική αναμέτρηση στη Μαριούπολη & ο φόβος για πολύμηνο πόλεμo

Γι’ αυτό και είναι απροσδιόριστο και απολύτως ανησυχητικό το πώς θα κινηθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να αντιμετωπίσει τρεις εξαιρετικά δυσάρεστες για τον ίδιο συνθήκες, τις οποίες δεν είχε καν υπολογίσει όταν ξεκινούσε την επίθεση στην Ουκρανία: πρώτον τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί ο στρατός του αυτές τις 53 ημέρες των επιχειρήσεων, με τελευταία τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, του καταδρομικού «Moskva», ένα οδυνηρό πλήγμα γοήτρου για το Κρεμλίνο.

Δεύτερον το ενδεχόμενο να μην πετύχει, τουλάχιστον όχι χωρίς τρομακτικές απώλειες και πάντως όχι σύντομα, την κατάκτηση των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, ήτοι της περιφέρειας του Ντονμπάς, εξαιτίας της σοβαρής στρατιωτικής βοήθειας που παράσχει η Δύση στο Κίεβο για την ενίσχυση της άμυνας σε αυτή την περιοχή, με το ισχυρό φιλορωσικό αυτονομιστικό κίνημα.

Και τρίτον, δεν περίμενε ποτέ, ως φαίνεται, ότι θα δει το ΝΑΤΟ να ενισχύει την παρουσία του βόρεια της Ρωσίας, με την ένταξη στη Συμμαχία της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Η Μόσχα έφτασε στο σημείο να προειδοποιήσει με ρηματική διακοίνωση τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ «να σταματήσουν την ανεύθυνη στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, κάτι που συνεπάγεται απρόβλεπτες συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια». Ενώ μόλις την Κυριακή πρόσθεσε μία ακόμα προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά για την «ανησυχητική» και με απρόβλεπτες συνέπειες», όπως λέει το Κρεμλίνο δραστηριότητα της Συμμαχίας στην… Αρκτική.

#Kadyrovites continue to show #TikTok how they fight against invisible enemies. pic.twitter.com/fURR5tA01d

— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022