Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά σε λεωφορείο -BINTEO

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε σήμερα στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο του κρατιδίου Μαχαράστρα, στη δυτική Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην πόλη Μπουλντάνα. Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Γιαβατμάλ με προορισμό την Πούνε, καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

